Black Clover 356: la nuova forma di un importante alleato dell'Alba Dorata

Yuki Tabata ha ormai posto le basi per la guerra finale di Black Clover presentando il sedicente salvatore del mondo, Lucius Zogratis, tornato in azione coi suoi Paladini, e pronto a devastare il Regno di Clover. A porsi tra lui e il suo obiettivo è però un giovane Cavaliere Magico estremamente potente e il suo spirito del vento.

Yuno, guidato dalla volontà di salvare il regno e vendicarsi di quanto avvenuto al suo amico e rivale Asta, creduto morto proprio a causa di Lucius, e a Sorella Lily, ha deciso di affrontare direttamente l’ultimo degli Zogratis. Respingendo l’attacco congiunto di tutti i Paladini, Yuno ha dimostrato di aver raggiunto un nuovo livello di padronanza della Magia Stellare, venendo riconosciuto persino come nuovo comandante dell’Alba Dorata.

La crescita della forza di Yuno ha comportato anche un aumento delle capacità di Sylph, lo spirito del vento suo alleato, tornato in una nuova forma nel capitolo 356 del manga. Consapevole della fragilità del regno di fronte agli attacchi di Lucius, Yuno sfoggia una nuova tecnica, la Star x Wind Spirit Magic: Never-Never Land, combinando la magia delle stelle e del vento per creare una sorta di Mana Zone per respingere gli attacchi dei Paladini.

Nel farlo viene affiancato proprio da Sylph nelle due tavole riportate nel post disponibile in calce. Vi ha colpito questo ritorno di Sylph? Vi aspettavate una sua nuova forma in vista del gran finale? Ditecelo nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alla domanda: chi sarà il prossimo Imperatore Magico?