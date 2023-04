Black Clover 356: il rivale di Lucius Zogratis

La battaglia finale di Black Clover è cominciata, con Lucius Zogratis che ha portato il suo terrificante assalto al Regno di Clover. I Cavalieri Magici si sono schierati in difesa della capitale, ma il Giorno del Giudizio non sembra lasciare loro scampo.

In Black Clover 355 Yuno ha ereditato il titolo di comandante dell'Alba Dorata da William Vangeance, sconfitto da Lucius. Il successivo capitolo dell'opera shonen di Yuki Tabata prosegue con il faccia a faccia tra Yuno e l'antagonista finale.

Lucius riconosce la forza del mago dell'Alba Dorata, ma afferma anche che il ragazzo originario del Regno di Spade non è sufficientemente potente per fermare il Giorno del Giudizio. Un esercito di angeli dotati di molteplici attributi comincia infatti ad attaccare Clover e i cavalieri magici sono terrorizzati dal loro mana, tanto da rinunciare alla speranza.

Solo in pochi credono fermamente alla vittoria. En e Sol continuano a combattere e a opporsi all'esercito di angeli di Lucius, ma il merito di questa potente controffensiva è da ricondursi a Yuno. Combinando la magia di stelle e quella del vento, in Black Clover 356 Yuno manipola il flusso di potere magico per creare una zona dove rende la magia degli alleati più forte, e quella dei nemici più debole. Al ché, i Cavalieri di Clover riacquisiscono fiducia e ripartono all'attacco.

In risposta, Lucius intrappola Yuno nel suo incantesimo del tempo, che però risulta inefficace. Yuno è immune da questo tipo di magia quando è all'interno del suo incantesimo Neverland. Lucius riconosce Yuno come suo rivale, ma il ragazzo invece nega questa possibilità. Non è Lucius il rivale di Yuno, ma come sappiamo Asta.