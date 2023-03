Black Clover 356 spoiler e immagini: una terra che trascende il tempo

C'è una battaglia in corso che cambierà le sorti dell'intero mondo magico di Black Clover. Non c'è soltanto il regno di Clover a rischio, ma anche il resto del pianeta a causa delle pericolose mire di Lucius Zogratis. C'è però Yuno che va alla carica ed è con lui che iniziano gli spoiler di Black Clover 356.

Il capitolo è composto in totale da 15 pagine, alcune delle quali sono disponibili nella galleria in basso. Il titolo del capitolo 356 di Black Clover è "Terra che non c'è". Lucius Zogratis dice a Yuno che lui è sicuramente forte, ma questo non basterà per fermarli. Alcuni angeli sono scesi tra la popolazione e tra i cavalieri magici, con questi ultimi che non riescono ad attaccare. Sembra infatti che queste creature senza gambe e che volano siano in grado di annullare gli effetti di ogni elemento magico. Tutto sembra inutile, con tutti che iniziano a disperarsi per la situazione, mentre En e Sol cercano di ottenere qualche effetto senza risultato.

Tuttavia, a un certo punto una magia pervade tutti: è Yuno che sta controllando sia la magia del vento che la magia delle stelle e riesce a dare un potenziamento magico a tutti, che riprendono a combattere con molta più ferocia. Improvvisamente, Lucius attacca e blocca Yuno in una bolla temporale, ma questa non ha alcun effetto sul ragazzo. Come dice lui stesso, infatti, nella "Terra che non c'è" non esiste il tempo e pertanto non può invecchiare. Lucius riconosce Yuno come rivale ma quest'ultimo lo rifiuta e, nell'ultima pagina, sferra un attacco dicendo che il suo rivale non è lui. Chi vincerà la guerra finale del manga?

Black Clover sarà in pausa la settimana prossima.