Black Clover 357: destinati alla sconfitta? L'ultimo atto di un Capitano valoroso

Il Giorno del Giudizio di Lucius Zogratis è diventato realtà. Un esercito di angeli e Paladini capeggiato da colui che si nascondeva nel corpo di Julius Novachrono ha invaso Clover e nemmeno le compagnie magiche sembrano in grado di poter difendere il regno magico.

In Black Clover 356 Yuno è passato all'attacco infondendo parte della sua magia nei suoi alleati e lanciandosi personalmente all'attacco di Lucius. Sebbene lo Zogratis lo abbia riconosciuto come suo degno rivale, in realtà Yuno non sembra affatto in grado di poter sconfiggere il pericoloso antagonista.

Il capitolo 357 di Black Clover comincia infatti con Lucius che senza troppi sforzi si difende dall'attacco potentissimo lanciato da Yuno. Lo Zogratis rivela che dopo aver assorbito Lucifero la sua resistenza fisica è è aumentata a dismisura e che per questo nessun attacco gli infliggerà alcun danno. Inoltre, Yuno ha riversato buona parte della sua magia nei suoi alleati e questo grande sforzo non gli permetterà di proseguire il combattimento ancora per molto.

L'attenzione si sposta poi su Yami, il quale accudisce il corpo di Jack, ferito mortalmente dal Paladino Morgen. Con un ultimo sprazzo d'onore e spinto dai ricordi che lo legano a Yami, il Capitano Jack si rialza per lanciare il suo attacco finale. La sua lama magica recide in due il campo di battaglia, ma purtroppo non centra il bersaglio designato Morgen. Questa volta per Jack sembra essere la fine e Yami con uno sguardo d'odio è pronto a occuparsi del suo vecchio amico passato al lato oscuro. Black Clover capitolo 357 si chiude con Mereoleona che vede il suo braccio sinistro andare in frantumi. Come suo fratello, dovrà sostituire il suo arto di carne con uno di fiamme creato attraverso la magia. Vi ricordiamo che a breve Black Clover entrerà in una lunga pausa.