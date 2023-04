Black Clover 357 spoiler e immagini: l'ultimo taglio di un capitano

I paladini di Lucius Zogratis hanno finalmente invaso il regno di Clover. L'invasione ha dato inizio al Giorno del Giudizio, tanto atteso dal cattivo, e ciò vuol dire che è appena iniziata la guerra finale del manga di Black Clover, che porterà i protagonisti verso una fine orribile oppure verso una vittoria che salverà il mondo.

In questo momento, nessuno sembrava poter tenere testa ai nemici, sia al cattivo principale che ai suoi soldati angelici. L'intervento di Yuno ha però salvato tutti coloro che rischiavano di morire, addirittura potenziandoli e rendendoli capace di rispondere al fuoco nemico. Gli spoiler di Black Clover 357 iniziano proprio con il giovane cavaliere magico che vede il suo colpo parato da Lucius Zogratis con una semplice mano.

Intanto, sul resto del campo di battaglia, la guerra va avanti. Parte del capitolo si concentra su Yami Sukehiro e, soprattutto, sul capitano Jack. Quest'ultimo è stato curato almeno parzialmente, ma sembra ancora in fin di vita, e così parte un flashback dove vengono mostrati gli incontri tra Jack, Yami e Morgen. Risvegliatosi, il capitano della mantide verde scatena in una volta tutto il suo potere, decidendo di tagliare tutto. Nonostante non riesca a colpire Morgen, Jack crea una fenditura enorme che si estende al di là della capitale, ferendo anche alcuni degli angeli nemici. Alla fine crolla, con il solo rimorso di non essere riuscito ad affettare Yami.

Il finale però è dedicato a un altro personaggio, con Mereoleona che attacca alcuni nemici ma che si vede il suo braccio attaccato e spazzato via. Quale destino per la fiammeggiante capitana di Black Clover?