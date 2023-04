Black Clover 358: un fuoco ardente che incenerisce le ostilità

Il Giorno del Giudizio ha avuto inizio in Black Clover. Con Asta ancora lontano dalle scene, relegato nella Terra del Sole, e il Toro Nero sulle sue tracce, i maghi delle compagnie magiche affrontano la più grave minaccia di tutti i tempi, Lucius Zogratis.

Mentre Yuno affronta il leader nemico prestando parte del suo Mana ai compagni di battaglia, in Black Clover 357 un valoroso Capitano è costretto ai saluti. Jack the Ripper della Mantide Religiosa Verde cade a causa del colpo subito in precedenza da Morgen, ma non prima di un ultimo, potentissimo attacco che trancia di netto il campo di battaglia.

Il capitolo 358 di Black Clover comincia da dove la situazione era stata lasciata in sospeso. Mereoleona Vermillion ha appena perso un arto a causa degli attacchi del Paladino Morris, ma grazie al suo Mana ne crea uno fatto di pura fiamma. Il potere che Lucius ha donato a Morris consente a quest'ultimo di disintegrare qualsiasi cosa egli tocchi con uno dei suoi tentacoli, compreso il Mana. Mereoleona si ricopre dunque di fuoco per cercare un attacco fisico che carbonizzi all'istante il nemico.

Mentre sua sorella combatte, Fuegoleon ingaggia gli angeli di Lucius al fianco di Salamander. Gli altri del Leone Cremisi non riescono a essere d'aiuto e decidono dunque di diventare degli scudi umani per parare i colpi diretti verso Mereoleona e consentire alla loro leader di avvicinarsi a Morris.

Con la promessa di vendicare i compagni caduti, Mereoleona arde come mai prima d'ora, fino a consumarsi. Sul finire di Black Clover 358 Mereoleona riesce infine ad avvicinarsi al nemico e a lanciare il suo Calidus Brachium Purgatory: Inceneration. Vi ricordiamo che questi eventi non troveranno presto seguito. Black Clover è entrato in pausa e non tornerà prima di un mese.