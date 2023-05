Black Clover 358: il potente ruggito della regina del Leone Cremisi

La battaglia del Giorno del Giudizio si è accesa in Black Clover. Questo scontro, che porterà al finale dell'opera shonen di Yuki Tabata, vede i Cavalieri Magici del Regno di Clover difendersi dall'esercito di angeli costituito da Lucius Zogratis.

I match-up della fase iniziale del Giorno del Giudizio sono stati definiti. Con i Capitani Jack e Vangeance già sconfitti, a occuparsi di Lucius Zogratis è Yuno Grinberryal, con in dote ben due libri magici. Yami Sukehiro dovrà invece affrontare l'ex amico Morgen, riportato in vita dalla magia di Lucius, mentre ai fratelli Vermillion tocca il compito di fermare i numerosi angeli presenti e il Paladino Morris.

Il capitolo 358 di Black Clover accende il fuoco di Mereoleona, la quale è l'unica a potersi opporre alla magia di Morris attraverso la sua forma Hellfire Incarnate. Il Paladino può tuttavia decomporre tutto ciò che lo sfiora, incluso il Mana Zone creato da Yuno. Dunque, ogni volta che Mereoleona attacca Morris, il corpo della leonessa del Leone Cremisi si dissolve.

Avendo perso già un arto, Mereoleona viene protetta dai suoi subordinati, i quali sacrificano le proprie vite per permettere al loro Capitano di avvicinarsi al nemico. Facendo bruciare le sue fiamme alla temperatura più elevata possibile, infine Mereoleona sferra Calidos Brachium Purgatory: Flame Burial. Non sappiamo ancora se questo colpo sia andato a segno, oppure se porterà ripercussioni sul corpo di Mereoleona. Vi ricordiamo infatti che Black Clover è entrato in pausa e che tornerà tra meno di un mese.