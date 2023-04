Black Clover 358 spoiler e immagini: una battaglia infuocata

È iniziata la battaglia nel regno di Clover e le cose si mettono subito male. Negli scorsi capitoli di Black Clover è stata resa subito chiara la forza di Lucius Zogratis e dei suoi adepti, i paladini, in grado di uccidere personaggi forti in un solo colpo. E infatti è morto un capitano del regno di Clover.

Tuttavia, la guerra non è neanche lontanamente vicina alla fine, come si è visto nel capitolo 357 di Black Clover dove anche Mereoleona Fuegoleon stava iniziando la sua battaglia, già subendo un grande danno. Ed è proprio su di lei che si concentra il capitolo successivo, come mostrano i primi spoiler di Black Clover 358 con immagini.

Il braccio di Mereoleona si è decomposto, ma lei utilizza la forma Hellfire Incarnate per avvolgersi nelle fiamme e sfruttare tutto il suo potere. Morris versione paladino ha ricevuto l'abilità di decomporre tutto ciò che tocca ed è stupito di vedere davanti a sé una persona che sembra l'incarnazione del mana. I due iniziano a combattere, ma entrambi si annullano a vicenda, con Mereoleona che crea sempre nuove fiamme che vengono decomposte da Morris che però perde diversi tentacoli che rigenera.

I cavalieri magici nei dintorni però si rendono conto che così Mereoleona non potrà durare molto e così in tanti decidono di sacrificarsi fermando gli attacchi di Morris, lasciando spazio al loro capitano infuocato di attaccare direttamente il nemico. Da lontano, Fuegoleon con Salamander sta osservando la situazione mentre combatte.

Gli attacchi di Mereoleona ora sono diretti a Morris, che deve avere qualche limite. Nel finale del capitolo di Black Clover, la donna scatena un nuovo attacco fiammeggiante verso il nemico.