Black Clover 359: Noelle ha eguagliato Asta e Yuno? La sua più potente magia

Black Clover fa ritorno dopo una lunga pausa con un capitolo che cambia completamente scena e che riporta in azione una delle protagoniste più amate dell'opera. Il campo di battaglia accoglie una nuova regina danzante.

Black Clover si è addentrato nel suo arco narrativo finale. Lucius Zogratis e il suo esercito di Paladini sono arrivati a Clover dando inizio al Giorno del Giudizio. I maghi del regno sono però intenzionati a non rinunciare alla speranza.

Messa da parte la questione Mereoleona di Black Clover 388, il successivo capitolo dell'opera shonen di Yuki Tabata si concentra sulla famiglia Silva. Acier è tornata in vita come Paladino, attaccando i suoi figli Nozel, Solid e Nebra. Quando i tre fratelli stanno quasi per arrendersi al potere della madre, sul campo di battaglia arriva Noelle, l'unica tra i giovani protagonisti che in questo arco finale non aveva ancora ricevuto un power-up.

Attraverso un flashback viene rivelato che nel periodo intercorso tra la sparizione di Asta e il Giorno del Giudizio Noelle si è recata al Tempio sottomarino. Grazie a sue due vecchie conoscenze, ha avuto modo di legarsi a Leviathan, un gigantesco mostro che si è risvegliato a causa del potere di Lucius e che esattamente come farebbe uno spirito si è unito alla maga del Toro Nero.

Noelle può dunque nuovamente raggiungere il Saint Stage, che però è diverso da quello visto attraverso l'unione dello Spirito Undine. Noelle utilizza l'armatura valchiria forma drago, con la quale forse ha raggiunto il livello di Asta e Yuno, e che le permetterà di sfidare sua madre Acier.