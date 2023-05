Black Clover 359: il preludio di un commovente combattimento tra madre e figlia

Di ritorno dopo qualche settimana di pausa, Yuki Tabata fa dono ai lettori della scrittura di un capitolo travolgente e commovente. Nel capitolo 359 di Black Clover l'attenzione viene rivolta verso la battaglia combattuta dai maghi dell'Aquila d'Argento.

Le sorti di Mereoleona Vermillion vengono lasciate in sospeso con Black Clover 358. Il successivo capitolo dell'opera shonen di Tabata si sposta verso un'altra delle grandi sfide del Giorno del Giudizio.

In Black Clover capitolo 359 la palla passa in mano alla famiglia Silva, alle prese con una battaglia ai limiti dell'impossibile. Nozel è uno dei capitani più forti delle compagnie magiche di Clover, ma nulla può nei confronti di sua madre, la regina danzante del campo di battaglia. Nella pagina iniziale, infatti, viene trafitto da Acier Silva, tornata in vita come una delle Paladine di Lucifero.

Nozel, Nebula e Solid sono stati sconfitti, troppo deboli rispetto alle abilità della madre, la quale promette una vita migliore una volta che risorgeranno nel mondo d'uguaglianza e pace creato da Lucius Zogratis. Quando Solid è sul punto di rinunciare al combattimento spinto da queste false promesse, sul campo di battaglia arriva una delle maghe del Toro Nero.

In Black Clover 359 Noelle fa ritorno dopo diverso tempo, decisa a eguagliare le abilità di sua madre Acier e a sconfiggerla. Nozel, tuttavia, è preoccupato poiché conscio che lo spirito Undine non proteggerà più le spalle di sua sorella. Attraverso un flashback, viene però spiegata la sicurezza di Noelle.

Dopo aver pianto la scomparsa di Asta, Noelle è stata avvicinata dalla sirena Kahono, la quale assieme a suo fratello le affida il potere del Drago Marino. Equiparabile in forza a uno spirito, Leviathan permette a Noelle di indossare il Valkyrie Armour: Dragon Form per danzare sul campo di battaglia. Sarà lei la principessa erede di sua madre?