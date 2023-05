Black Clover 359: i sentimenti di Noelle per Asta e la sua determinazione

Ci sono molti maghi che hanno fatto la loro comparsa in Black Clover, il manga di Yuki Tabata ormai arrivato alle battute finali dopo una lunga pubblicazione. Il mangaka ha gettato tutti i suoi protagonisti dentro la battaglia conclusiva contro Lucius Zogratis, e di certo non poteva mancare il contributo della maga d'acqua Noelle Silva.

Noelle Silva è uno dei personaggi principali dell'anime e manga Black Clover. È una giovane maga appartenente alla nobile famiglia Silva e fa parte della squadra dei Black Bulls, inizialmente ritenuta da lei scadente e umiliante, ma l'incontro con Asta in quella brigata di scalmanati la porterà a cambiare atteggiamento, migliorandosi. Proprio per questo, piano piano, inizierà a provare sentimenti sempre più forti per il suo compagno di squadra, che diventa qualcosa di più.

Se Noelle rifiuta di arrendersi e si impegna costantemente per diventare più forte nonostante i continui fallimenti, specialmente all'inizio, lo deve proprio ad Asta. Purtroppo però il protagonista è stato apparentemente ucciso da Lucius Zogratis. Noelle c'è rimasta malissimo per questa situazione, e il capitolo 359 di Black Clover lo mostra chiaramente. Durante lo scontro con la madre Acier, inizia un flashback che mostra la disperazione di Noelle al pensiero della morte di Asta. Quelle vignette, anche se ridotte, fanno notare chiaramente i sentimenti che la ragazza prova per il cavaliere dell'anti magia.

Basta poco però per ritrovare la speranza: decidendo di credere che Asta sia ancora vivo e che un giorno tornerà a combattere con loro per la protezione del regno di Clover e di tutto il mondo, si appresta a migliorarsi sbloccando nuovi poteri. Prima di scoprire come proseguirà la battaglia, tuttavia, sarà necessario aspettare la fine della pausa di Black Clover.