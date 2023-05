Black Clover 359 spoiler e immagini, il ritorno del manga: la danza della battaglia

È stata una lunga attesa per i fan di Black Clover che hanno visto il proprio manga preferito fermarsi per un mese, a causa della necessità dell'autore Yuki Tabata di ristabilirsi fisicamente. E lo fa con una principessa danzante sul campo di battaglia, come si può vedere dagli spoiler con immagini di Black Clover 359.

Ci sono vari scontri che Black Clover deve portare avanti prima dell'atteso finale, e uno di essi riguarda Acier Silva, mamma di Noelle e dei suoi fratelli. Mentre sul campo di battaglia Mereoleona si dà da fare, inizia questa nuova battaglia in un'altra zona della capitale. Le immagini della galleria in basso introducono al capitolo 359 di Black Clover intitolato "La principessa danzante sul campo di battaglia, ancora una volta", chiaro riferimento ad Acier e Noelle.

Acier si complimenta con Nozelle per la forza raggiunta, ma non può andare oltre. Nebra sta piangendo dicendo che non può affrontare la madre, ma Acier sgrida sia Nebra che Solid perché sarebbero potuti diventare molto più potenti se non avessero lasciato che l'odio e il potere distorcessero la loro mente. Acier si scusa per essere morta, ma ama lo stesso i suoi figli, anche se sono deboli, ma potranno ricominciare tutto da zero, insieme, nel mondo equo creato da Lucius Zogratis. In quel momento però arriva Noelle che dà coraggio ai fratelli.

Acier la riconosce subito, visto che si somigliano molto, Noelle però è decisa a sconfiggerla per superarla. Nozelle sa che sua sorella è diventata più forte, ma adesso non ha più il potere di Undine a disposizione, e quindi non può raggiungere il Saint Stage come prima. Ma Noelle non si può arrendere, come non si può arrendere dallo sperare che Asta sia ancora vivo, e per questo nel mentre si è allenata per diventare più forte. In un flashback, si rivede Kahono che porta Noelle da un draconico dio del mare che viene adorato da tempi antichi. Dato che il mondo è in pericolo, il dio si risveglia e sceglie Noelle come persona con cui stringere un patto.

Nel finale, Noelle scatena il suo nuovo incantesimo: "Valkyrie dress: Dragon Form", ed è decisa a superare sua madre, fiera di vedere la figlia, concludendo il capitolo di Black Clover.