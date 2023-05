Black Clover 360: la contromossa elaborata da Yuno in grado di fermare Lucius

Il Giorno del Giudizio si è abbattuto sui protagonisti di Black Clover. Come aveva promesso, Lucius Zogratis ha sferrato il suo attacco al Regno di Clover, messo a soqquadro dall'assalto dei Paladini al servizio dell'oscuro antagonista. Yuno Grinberryal ha però elaborato una particolare contromossa.

Proseguendo il preludio della battaglia tra Noelle e Acier di Black Clover 359, il successivo capitolo dello shonen di Yuki Tabata riporta l'attenzione sul combattimento che si sta svolgendo tra Yuno e Lucius Zogratis.

In questo arco narrativo di Black Clover è già stato messo in chiaro quanto Yuno sia diventato forte in così poco tempo. Divenuto capitano dell'Alba Dorata, nominato successore da William Vangeance stesso, Yuno sta permettendo ai suoi compagni di combattere ad armi pari contro gli Angeli di Lucius condividendo con loro il suo Mana.

La forza di Yuno viene tuttavia ribadita in Black Clover 360. In appena una settimana di allenamento in vista del Giorno del Giudizio, Yuno è riuscito a controllare la sua Magia di Stelle alla perfezione, combinandola con quella del Vento e divenendo la versione più forte di sé a dispetto delle realtà immaginate da Lucius. Nel corso del capitolo possiamo poi notare l'arguzia del ragazzo, il quale ha elaborato una magia appositamente per contrastare quelle del nemico. Con lo Spirito di Notos Yuno crea uno scudo di vento con il quale viene respinto l'attacco di Lucius. Per sapere come andrà a finire la battaglia occorrerà attendere, vi ricordiamo infatti che Black Clover è in pausa per questa settimana.