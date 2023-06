Black Clover 360: il mondo visionario che Asta ha contribuito a formare

La saga finale di Black Clover ha sconvolto i lettori dello shonen di Yuki Tabata con una clamorosa rivelazione. L'ultimo degli Zogratis complottava contro il Regno di Clover nascondendosi nel corpo dell'Imperatore Magico Julius Novachrono.

Il Giorno del Giudizio vede Lucius Zogratis e il suo esercito di angeli assaltare una Clover difesa dalle Compagnie Magiche al gran completo. Unici a non aver ancora preso parte alla battaglia sono Asta, relegato nel Paese del Sole all'inizio di questo arco, e i suoi compagni del Toro Nero che cercano disperatamente un metodo per farlo tornare indietro.

In Black Clover 359 Noelle ha rivelato il suo nuovo potere con il quale intende affrontare la madre Acier Silva. Il successivo capitolo del manga riprende proprio da quel momento, con la giovane erede dei Silva e la madre rinata come una dei Paladini di Lucius che cominciano la loro danza sul campo di battaglia.

Black Clover capitolo 360 si sposta poi sul combattimento cardine del Giorno del Giudizio, quello tra i due più potenti delle rispettive fazioni. Lo scontro tra Lucius e Yuno prosegue con quest'ultimo che dimostra un'abilità senza pari, in grado di pareggiare quella del malvagio antagonista. Sfruttando la combinazione tra le sue due magie, quella delle stelle e del vento, il legittimo erede del Regno di Spade riesce ad attaccare e difendersi dai colpi dello Zogratis. Quello che Lucius sta vivendo non è uno degli scenari da lui immaginati.

Nel mezzo del combattimento, Lucius fa una riflessione introspettiva sull'avversario che osa opporsi al suo mondo perfetto. Pur avendo passato la sua intera vita ad allenarsi, come può uno Yuno nato e cresciuto nel Regno di Clover essere così forte? Tra tutte le visioni da lui immaginate, lo Yuno più forte era quello nato in un Regno di Spade in cui non era mai accaduta la ribellione degli Zogratis. Persino quello Yuno aveva perfezionato la magia delle stelle in anni di addestramento, mentre quello reale ci è riuscito in solo un anno, divenendo addirittura più forte. Ciò non vale solo per Yuno, ma anche per Noelle, che mai avrebbe immaginato potesse diventare così forte, per Mereoleona, che doveva essere disintegrata da Morris, e da tutti gli altri.

Lucius riesce infine a individuare il motivo per cui le sue previsioni si sono rivelate errate. Quello che stiamo vivendo è il mondo visionario che Asta ha contribuito a formare. Se tutti i maghi di Clover sono divenuti così potenti, il merito è da ricondursi alla perseveranza di Asta. Black Clover 360 si chiude con Yuno che riesce a infliggere un colpo apparentemente decisivo su Lucius. Vi ricordiamo che con questo capitolo Black Clover va in pausa.