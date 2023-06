Black Clover 360: il peggior futuro possibile prende forma a causa di Asta

Black Clover segue la storia di Asta, un ragazzo nato in un mondo in cui la magia è al centro di tutto ma che non ha nemmeno un briciolo di mana. Nonostante non possa lanciare alcun incantesimo Asta sogna di diventare Imperatore Magico perseverando con gli allenamenti e spingendosi sempre più lontano con la sua determinazione.

La forte volontà di Asta a quanto pare ha portato al peggior scenario possibile, questa è la scoperta che i lettori fanno nel capitolo 360 di Black Clover. La tenacia di Asta ha formato il peggiore dei futuri, ma per chi?

In Black Clover 360 prosegue la battaglia tra Yuno e Lucius, mettendo da parte quella appena cominciata tra Noelle e Acier Silva. Il nuovo capitano dell'Alba Dorata sta affrontando ad armi pari l'ultimo degli Zogratis che sopito nel corpo dell'Imperatore Julius Novachrono tramava contro il Regno di Clover per creare un suo mondo di pace fittizia.

La sfida tra i due sorprende Lucius, il quale era convinto che nessuno dei suoi avversari potesse aver raggiunto un livello del genere. In tutti i potenziali futuri che aveva immaginato prima di quella battaglia, l'unico in cui Yuno è forte a tal punto da sfidarlo è quello in cui il ragazzo non lascia il Regno di Spade e coltiva la sua Magia di Stelle. Nonostante questa previsione sia stata evitata da Lucius, Yuno è diventato addirittura più forte della sua miglior versione.

A seguito di questo ragionamento Lucius Zogratis comprende la verità. Asta ha ispirato così tante persone da aver cambiato in meglio il corso della storia. L'antagonista credeva che sarebbe stato sufficiente eliminare Asta dai giochi per non preoccuparsi della sua anti-magia, ma l'arma più forte del mago del Toro Nero è in realtà la sua contagiosa determinazione. Vi ricordiamo che questa settimana Black Clover è in pausa.