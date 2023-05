Black Clover 360 spoiler e immagini: la battaglia dei più forti

C'è un personaggio che vede un mondo equo, paradisiaco, unico, e per questo si riserva di sfruttare forze sia angeliche che demoniache per realizzare questa visione. Tuttavia, l'obiettivo di Lucius Zogratis non è condiviso da nessun altro e per questo i cavalieri magici di Black Clover gli stanno mettendo i bastoni tra le ruote in ogni modo.

La battaglia che si è scatenata nella capitale di Clover ha portato Noelle a confrontarsi con la madre, ed è proprio da loro due che partono gli spoiler di Black Clover 360. Le immagini visibili in basso mostrano i contenuti del capitolo intitolato "Mondo invisibile", dove madre e figlia si attaccano a vicenda iniziando il loro vivace confronto. Bastano poche vignette però per cambiare immediatamente scenario, passando a un altro protagonista della saga: Yuno. Il cavaliere del vento sta combattendo contro il leader nemico, Lucius Zogratis, che comprende come le sue visioni non siano state fedeli alla realtà.

Nei tanti futuri che ha visto, Yuno diventava forte soltanto se cresciuto nel regno di Spade, mentre quello di adesso sarebbe dovuto risultare molto più debole. Invece, Yuno ha padroneggiato la magia delle stelle in appena un anno e per questo riesce a tenergli testa, e questo vale anche per gli altri. Mentre Lucius ripensa anche allo sguardo di Asta e a tutti gli altri cavalieri magici, Yuno attiva il suo incantesimo più forte e ferisce l'avversario, chiudendo il capitolo di Black Clover. Basterà questo per mettere a tacere una volta e per tutte il desiderio di questi paladini di cambiare il mondo ricostruendolo dalle fondamenta?