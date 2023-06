Black Clover 361: la falsa speranza di vittoria di Yuno

La saga finale di Black Clover ha dato il via ai grandi combattimenti del Giorno del Giudizio. Mentre Noelle sfida sua madre Acier e Mereoleona affronta la morte a muso duro, a sfidare il leader delle forze nemiche Lucius Zogratis è Yuno. Ma il neo eletto capitano dell'Alba Dorata è realmente in grado di sconfiggere l'incarnazione del male?

In Black Clover 360 Yuno aveva lanciato il suo attacco decisivo su Lucius, dopo aver dimostrato di poter reggere il confronto con l'antagonista. Il capitolo 361 di Black Clover riprende proprio da quel momento, mostrando gli effetti dell'attacco del giovane erede al trono del Regno di Spade. Yuno è riuscito a uccidere Lucius, di cui vediamo il corpo tranciato in due metà.

Quando Yuno dichiara la vittoria, però, Lucius ricompare alle sue spalle, integro e senza ferite, pronto a rilanciarsi in battaglia. Quello che Yuno ha sconfitto non è una illusione, ma una copia reale e tangibile. Lucius è infatti in possesso della Body Magic, oltre che delle Soul, Blood e Bone Magic.

Nonostante sia visibilmente alle strette, con il suo corpo ricoperto di sangue e ferite, Yuno dichiara di poter sconfiggere anche il secondo Lucius. L'ultimo degli Zogratis dimostra tuttavia ancora una volta la sua netta superiorità. I cieli di Clover vengono oscurati da decine di copie di Lucius. Anche con ciò, Noelle è ancora convinta che ci sia una speranza.

I maghi del Toro Nero si sono recati dalla Regina delle Streghe, la quale ha già individuato la posizione di Asta. Con l'aiuto di Vanessa Enoteca, Finral Roulacase e Dorothy Unsworth, capitano del Pavone di Corallo ed ex strega che lasciò la foresta delle streghe, la Regina delle Streghe intende aprire un portale che permetterà ad Asta di arrivare direttamente a Clover. Nel mentre, Asta è già pronto a fare ritorno indossando la mantella del Toro Nero. Scopriamo cosa accadrà con gli spoiler di Black Clover 362.