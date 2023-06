Black Clover 361 spoiler e immagini: l'orda angelica che sconfigge il futuro

Lo shogun del Paese del Sole ha accolto Asta per farlo allenare, donandogli nuovi poteri con cui sconfiggere il nemico. Ma la guerra finale di Black Clover è già cominciata e le cose non si stanno mettendo bene. L'attacco di Yuno sarà riuscito ad avere effetto? Ecco cosa raccontano gli spoiler di Black Clover 361.

Il capitolo 361 di Black Clover si intitola "L'armata del giorno del giudizio". Lucius è stato colpito in pieno dall'attacco di Yuno, con il cavaliere magico del regno di Clover che pensa di aver vinto la battaglia. Tuttavia Lucius ritorna illeso, con un sorriso sul volto, e Yuno è confuso, convinto che non sia un'allucinazione e quindi non capisce cosa stia succedendo. Gli edifici iniziano a crollare intorno allo stregone malvagio che afferma di possedere la magia dell'anima, del corpo, del sangue e delle ossa e pertanto può anche clonarsi.

Lucius pensa che il suo piano sia comunque privo di pecche, anche se i maghi di Clover stanno andando oltre le sue previsioni future. Creerà un incubatore primordiale in questa terra e poi emergerà come nuovo Imperatore Magico. Inizia così a moltiplicarsi, circondando Yuno, e tutti iniziano a preoccuparsi, ma Noelle non perde la speranza. Si passa poi ai maghi del Toro Nero.

Vanessa sta parlando con la Regina delle Streghe, chiedendole un favore, dato che soltanto lei può farlo. La strega risponde però di sapere già cosa vuole, dicendo che Asta è vivo ma che si trova in terra straniera, cosa che rallegra tutti, ma quel paese è troppo lontano per evocare il protagonista. Dorothy dice che non è un problema, ma che è necessario avere con loro il protagonista di Black Clover per sconfiggere Lucius.

Sempre il capitano afferma che se lei, Vanessa e la Regina delle Streghe, ovvero le tre streghe più forti di tutti i tempi uniscono i loro sforzi, possono fare tutto. La Regina delle Streghe dice che il mondo è in pericolo e quindi darà il suo contributo. Il Toro Nero attiva una magia combinata speciale, "La porta del destino", concentrandosi sulla magia spaziale di Finral, riuscendo a evocare Asta. Con il suo ritorno, si chiude il capitolo 361 di Black Clover.