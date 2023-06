Black Clover 362: la comparsa di un nuovo nemico affossa anche l'ultima speranza?

In Black Clover capitolo 361 Yuno era stato illuso da un falso trionfo. Lucius ha dimostrato la sua schiacciante onnipotenza creando dei suoi cloni pronti a mettere fine al Regno di Clover. L'unica speranza è ormai quella di affidarsi ad Asta, relegato però nel Paese del Sole.

Il capitolo 362 di Black Clover si apre con re Augustus Kira Clover XIII che terrorizzato chiede ai suoi Cavalieri Magici di proteggerlo e con la popolazione di Clover che si rende conto che ad aver attaccato il regno è Julius Novachrono. Questa scoperta spegne la speranza, almeno fino a una comunicazione dell'assistente Marx Francois.

Tornato dopo un lungo periodo d'assenza, Marx informa i cittadini che un potente nemico si è impossessato dell'Imperatore Magico e che nonostante ciò i Cavalieri Magici stanno combattendo per preservare il regno. Inoltre, Yuno è già riuscito a sconfiggere una volta Lucius, anche se solamente una sua copia.

Alla battaglia sta partecipando anche Sekke Bronzazza, il quale motivato dal ricordo di Asta, protegge i cittadini anche a costo della sua stessa vita. Tutti questi sforzi sono tuttavia inutili dal punto di vista di Lucius. Non importa quanto i Cavalieri Magici possano disperarsi, il risultato non cambierà.

Altrove, nel Paese del Sole Asta è pronto per correre in soccorso dei suoi compagni. Tuttavia, tornare a casa non è ancora possibile. Attraverso il Tengetsu lo Shogun Ryuya Ryudo si accorge che i membri del Toro Nero sono stati ostacolati dalla comparsi di un nuovo paladino, il giudice Damnatio. Questa nuova battaglia comincia negli spoiler di Black Clover 363.