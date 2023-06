Black Clover 362 spoiler e immagini: una trasmissione di speranza

Yuki Tabata è alle prese con la grande guerra finale di Black Clover, un momento che deciderà se il mondo magico dovrà cedere alla ricostruzione operata da Lucius Zogratis oppure se i protagonisti, nonostante tutte le perdite, riusciranno a far tornare tutto com'era prima. Una battaglia ardua e infida, visti i poteri divini del nemico.

Il peggior futuro per Lucius Zogratis non lo ha comunque portato alla sconfitta, e questo lo si vede ancora di più negli spoiler di Black Clover 362, capitolo le cui immagini in giapponese sono state già divulgate e che potete osservare nella galleria in basso. Tutto inizia con i reali nella sala del trono che non capiscono cosa stia succedendo. All'esterno, tutti perdono la speranza dopo aver visto il volto di Lucius, nel quale riconoscono Julius, l'imperatore magico scomparso e che tutti ora credono sia un traditore.

Marx però contatta tutti in quel momento, facendo un discorso incoraggiatore dove cerca di mantenere intatti gli animi di tutti, mostrando anche che Yuno ha sconfitto il nemico una volta. Interviene anche Mimosa che sfrutta il suo nuovo incantesimo con il quale dona speranza a tutti e chiede di non arrendersi. Sekke tenta di difendere alcuni cittadini, ma il suo colpo viene distrutto facilmente da uno degli angeli.

Nel Paese del Sole, Asta si sta preparando per essere rispedito indietro. Tuttavia, il rituale dovrebbe già essere avvenuto, così Ryuya cerca di capire cosa sta succedendo con il suo occhio. Nel covo delle streghe, nella sala del rituale, appare Damnatio in forma angelica che blocca tutti i piani dei protagonisti di Black Clover.