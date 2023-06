Black Clover 363 spoiler: lo scontro dell'equilibrio

Nonostante le speranze riposte, Yuno non ha sconfitto Lucius. Il cattivo aveva un asso nella manica imprevedibile che darà molto fastidio ai cavalieri magici. In contemporanea, il rituale che doveva far tornare Asta è stato bloccato. Ecco tutti i contenuti di Black Clover 363 negli spoiler.

Il capitolo si intitola "Stare in mezzo" e si torna nella capitale del regno di Clover. Lucius sta parlando con Yuno: "Sembri molto attaccato ad Asta, ma anche se fosse vivo, non verrebbe. Mi sono già occupato di questo." Black Clover poi torna alla foresta delle streghe, dove i ragazzi del Toro Nero stanno attaccando Damnatio dicendogli di non interferire con il loro incantesimo.

Damnatio usa l'incantesimo "Magia della Bilancia: Dominio della Bilancia" mentre alcuni degli angeli combinano il loro attacco per creare un gigantesco raggio. Damnatio vuole che nessuno disturbi la pace che sta per arrivare, così da portare pace nella terra creata da Lucius. Si cambia di nuovo posizione, con Yami VS Morgen nella capitale reale. Anche Morgen incensa il ruolo di Lucius e la sua volontà di portare la pace nel mondo, rivelando come abbia visto un disturbo nella foresta delle streghe che potrebbe fermarlo.

Morgen poi chiede a Yami di rinascere e di proteggere il paese insieme, come facevano prima, ai tempi del Cervo Grigio. Yami tuttavia rifiuta, dicendo che non lavorano più insieme e che adesso lui ha il proprio gruppo di cavalieri magici di cui occuparsi. Ancora una volta poi ci si sposta a Damnatio VS Toro Nero, con il raggio bloccato da una magia trappola: alcuni del Toro Nero stanno affrontando Damnatio. Quest'ultimo è arrabbiato con i nuovi avversari, chiudendo il capitolo. Black Clover sarà in pausa la settimana prossima.