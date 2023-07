Black Clover 364 e l'attacco del Toro Nero: un suicidio annunciato?

Black Clover è uno dei manga più popolari di Weekly Shonen Jump, con una grande notorietà derivata specialmente dalla realizzazione di un anime, a opera di Studio Pierrot. La storia è ambientata in un mondo in cui la magia è diffusa e segue le avventure di Asta, un giovane senza alcun potere magico in un mondo in cui la magia è tutto.

Questo concetto dove la magia è tutto viene sottolineato ancora di più nella saga finale di Black Clover, una fase in cui Lucius Zogratis vuole usare la sua magia per riplasmare da zero il mondo intero, creandolo a sua immagine e somiglianza. Il protagonista Asta è stato quindi uno dei primi bersagli da eliminare, in quanto portatore dell'antimagia. Tuttavia, il ragazzo è vicino al ritorno: il rituale di Asta lo riporterà nel regno di Clover, dopo una breve assenza. Il problema però è che l'operazione è stata interrotta dall'arrivo di Damnatio, resuscitato da Lucius in veste di paladino.

Mentre Vanessa e altri si occupano del rituale, il Toro Nero ha il compito di rallentare quanto più possibile gli angeli di Lucius e il loro comandante. Magna, Luc, Nacht, Secre, Charmy, Gray, Gauche, Henry e Gordon stanno dando fondo a tutta la loro magia e le loro tecniche per tenere impegnati i nemici. Purtroppo però, Damnatio è dotato di poteri unici e sta mettendo in crisi i protagonisti uno dopo l'altro, colpendoli a ripetizione. Il finale di Black Clover 364 lascia però col fiato sospeso: nonostante tutte le ferite anche gravi ricevute, il Toro Nero si rialza senza esitazione.

Non è ancora finita per la battaglia nella terra delle streghe che potrebbe diventare il vero momento di svolta in questa guerra finale.