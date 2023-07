Black Clover 364: il coraggio indomito del Toro Nero

Le forze di Clover stanno per essere annientate. Quando sembrava che Asta stesse per fare il suo ritorno, la comparsa di un nuovo nemico in Black Clover ha negato al protagonista dello shonen di Yuki Tabata la possibilità di accorrere in soccorso dei compagni impegnati in battaglia.

Mentre Yuno cerca di resistere all'immenso potere di Lucius Zogratis, i Cavalieri del Toro Nero si sono recati alla Foresta delle Streghe per creare un portale in grado di riportare Asta indietro. In previsione di ciò, anche il Paladino Damnatio Kira è giunto sul posto.

Il giudizio divino del Paladino di Black Clover ha messo in ginocchio i maghi del Toro Nero, che tuttavia guidati dal vice capitano Nacht Faust continuano a dare battaglia speranzosi di una vittoria e fiduciosi della strategia d'azione adottata. Mentre Vanessa, Finral e la regina delle streghe completano il portale per il Paese del Sole, gli altri devono cercare di guadagnare tempo anche a costo di sacrificare le proprie vite. Riportare Asta a Clover è la priorità per sconfiggere Lucius.

Tuttavia, una volta individuata la chiave del piano dei cavalieri del Toro Nero, Damnatio mette fine allo scontro. Uno dopo l'altro i maghi del Toro Nero vanno giù, ma solo per rialzarsi ancora più decisi di prima. La magia di Secre chiude le ferite dei compagni, che nonostante siano coperti di sangue sono pronti a lottare fino alla fine.