Black Clover 364 spoiler e immagini: lotta fino alla morte per la vera giustizia

La vittoria di Yuno è stata effimera, durata pochissimi istanti: il vero potere di Lucius Zogratis si estende molto oltre la logica dei cavalieri magici del regno di Clover, che sono sempre più all'angolo, anche in altri campi di battaglia. E così gli spoiler di Black Clover 364 raccontano un'altra battaglia per la vera giustizia.

L'intervento di Damnatio versione paladino ha bloccato il rituale nel villaggio delle streghe che avrebbe permesso un rapido ritorno di Asta nel regno di Clover. Accompagnato dagli angeli, Damnatio si prepara a distruggere i ribelli fin dalle prime pagine di Black Clover 364, tuttavia il Toro Nero si prepara per combattere. E non è un caso se il capitolo si intitola "Preparazione per la morte".

Il capitolo parte con un breve flashback del Toro Nero, quando Nacht dice che Lucius si è preoccupato molto di eliminare Asta in anticipo, quindi Asta deve essere il suo punto debole. Pertanto, devono riuscire ad attivare la porta del destino a ogni costo e guadagnare tempo, difendendo l'incantesimo fino alla morte. Nel presente, Damnatio tira fuori una spada, con Henry e Gordon che combinano la loro magia per bloccare il potere nemico. Sembra che Damnatio sia molto più potente di un diavolo di rango supremo, e che la sua bilancia, da cui Henry doveva assorbire la magia, diventa complementare a questa spada.

Inizia così lo scontro tra il Toro Nero e Damnatio con i suoi angeli. Damnatio mette gli occhi su Grey e Gauche, dato che la magia di recupero di Grey è una spina nel fianco per lui. Damnatio distrugge il Toro Nero, anche se non uccide nessuno, con Magna che urla il nome di Grey. Vanessa non può muoversi perché sta infondendo la sua magia nel rituale ma chiede di allontanarsi da lì, mentre da lontano Ryu sta osservando la situazione con Asta preoccupato.

Damnatio ferisce gravemente Grey e Gauche, ma nessuno si arrende: Secre utilizza la sua magia di sigillo e i ragazzi del Toro Nero, gravemente feriti, si rialzano tutti per il secondo round dello scontro, concludendo il capitolo 364 di Black Clover.