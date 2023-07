Black Clover 365: l'entusiasmante ritorno di quel personaggio salverà la situazione

La guerra scatenata da Lucius Zogratis sta per entrare in una nuova fase. Mentre la capitale è diventata campo di battaglia, con il grande cattivo che si sta scatenando insieme ai suoi paladini e agli angeli, gli ultimi capitoli di Black Clover si sono svolti in un luogo completamente diverso e molto più lontano.

Il Toro Nero sta affrontando Damnatio, ucciso da Lucius e poi riportato in vita come paladino. La sua magia della bilancia, accompagnata dalla spada con cui infligge la sua giustizia agli sventurati di turno, si è dimostrata molto forte, così tanto che il Toro Nero ha sofferto molto questa sfida. Quasi tutti i ragazzi compagni di Asta hanno subito ferite gravissime senza potersi riprendere del tutto. I ragazzi di Black Clover hanno cercato di fare tutto il possibile per rallentare il nemico, ma l'utilizzo della nuova magia atmosferica nel capitolo 365 del manga ha reso impossibile affrontare Damnatio.

Ed è proprio nel finale di questo capitolo che succede qualcosa che può cambiare l'esito della guerra: sia Lucius Zogratis che Damnatio sanno benissimo quanto potrebbe essere dura affrontare Asta e la sua antimagia. Per questo lo scopo è di bloccare il rituale: Damnatio così sconfigge tutti ed entra nella sala grande del palazzo delle streghe, sconfiggendo Vanessa e le altre. Tuttavia, il rituale è giunto al termine.

Asta è tornato e, dopo aver consolato Secre, si dirige verso il suo nemico. Il protagonista di Black Clover è convintissimo dei suoi mezzi ed è pronto a salvare il suo paese e tutti coloro che gli sono cari sconfiggendo dapprima Damnatio, per poi porre il suo sguardo su Lucius.