Black Clover 365 spoiler e immagini: un doloroso addio alla solitudine

La moltiplicazione di Lucius Zogratis ha gettato nel caos il regno di Clover e Yuno. Il ragazzo era convinto di aver vinto, ma le difficoltà non sono di certo finite, con l'assalto alla capitale che prosegue. È nella foresta delle streghe però che sta tenendo banco un combattimento che cambierà la storia di Black Clover.

Il Toro Nero però è in difficoltà. Damnatio sembra troppo forte per essere sconfitto da loro, dato che tutta la truppa - ad eccezione di Vanessa che si sta occupando del rituale - è sul campo a combattere e ha subito danni devastanti. La loro determinazione però sfocia negli spoiler di Black Clover 364, con tanto di immagini disponibili nella galleria in basso.

Il capitolo si intitola "500 anni di solitudine" e dà modo di osservare le cose anche dal punto di vista di Secre. La ragazza ha sigillato le ferite e il dolore dei suoi compagni, ma se lei verrà sconfitta allora l'incantesimo finirà. Charmy si arrabbia e si trasforma, preparando un attacco combinato insieme a Nacht. Intanto, avvisano Secre di allontanarsi da Henry e Gordon, così che i due possano attaccare da soli e lei possa occuparsi dell'incantesimo. Uno dopo l'altro, i membri si scagliano contro Damnatio, senza riuscire a ferirlo. Cadono tutti: Luck e Magne, Nacht e Charmy, Henry e Gordon, non c'è speranza per nessuno.

Lucius ha conferito a Damnatio una seconda magia, quella del diavolo supremo Baal, la magia atmosferica, con la quale si fa strada fino all'area del rituale. Vanessa prova a contrastarlo, ma viene scagliata per aria e ferita. Tutto sembra perduto quando Asta appare alle spalle di Secre e la calma, preparandosi per la battaglia. L'eroe di Black Clover è tornato.