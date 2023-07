Black Clover 365: un urlo di libertà e speranza

Giunti nella Foresta delle Streghe per aprire un portale che permetta ad Asta di potersi spostare istantaneamente dal Paese del Sole al Regno di Clover, i maghi del Toro Nero di Black Clover sono stati colpiti dal giudizio divino di uno dei Paladini al servizio del liberatore Lucius Zogratis.

Pronti a tutto pur di permettere ad Asta di fare ritorno, i membri del Toro Nero si sono lanciati in un attacco suicida nei confronti di Damnatio. Ora fedele a Lucius, il Paladino ha in dote una seconda magia, quella Atmosferica appartenente al Diavolo Supremo Baal. Per Charmy, Magna, Nacht e gli altri sembra non esserci alcuna possibilità di sopravvivere. Sono ancora in piedi solamente per effetto della magia sigillante di Secre, che però è anch'essa in fin di vita. La ragazza inizia dunque a ricordare i suoi oltre 500 anni di vita.

Dopo la perdita dell'Imperatore Lemiel, a Secre non importava più di nulla, nemmeno della sua stessa vita. Proseguì il suo cammino solamente per portare avanti la missione ereditata dal primo Imperatore Magico, ma per affondare il suo dispiacere decise di trasformarsi per sempre in un uccellino. Fu solamente Asta a ridarle speranza e a donarle degli amici e una nuova vita che valesse la pena vivere.

Secre non è ancora pronta a dire addio ai suoi nuovi amici e con un urlo di libertà e speranza richiama Asta, che di lì a breve si palesa al suo fianco. Identico all'Imperatore Lemiel agli occhi di Secre, Asta è finalmente tornato a Clover per salvare i suoi amici e il regno dal Giorno del Giudizio di Lucius.