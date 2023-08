Black Clover 366: riecco Asta! Un rabbioso ritorno in cerca di vendetta

La Saga finale di Black Clover ha messo da parte lo scontro tra Yuno Grinberryal e Lucius Zogratis per concentrarsi sul Toro Nero. I membri della compagnia capeggiata da Yami Sukehiro si sono spostati nella Foresta delle Streghe, dove hanno cercato di aprire un portale per la Terra del Sole. A impedire ciò è comparso il Paladino Damnatio.

Il coraggio indomito del Toro Nero non è bastato per opporsi alla rinnovata potenza di Damnatio, il quale oltre alla sua magia può ora sfruttare quella datagli in dono da Lucius. Il cliffhanger conclusivo di Black Clover 365 porta i lettori a un mini flashback.

In Black Clover 366 lo Shogun Ryuya Ryudo avverte Asta che Finral sta per aprire un portale nella Terra del Sole. Asta può finalmente tornare nella sua terra natale, ma sarà accompagnato da Ichika Yami, sorella minore di Yami.

Tornati al presente, Asta assiste a una scena raccapricciante. I suoi compagni di squadra sono tutti distesi per terra in una pozza di sangue. Sicuro di sé e più furioso che mai, Asta ordina a Finral di occuparsi di tutti loro. Sarà invece lui solamente a sconfiggere Damnatio.

Ancora più abile nell'uso dell'Anti-Magia, Asta riesce ad annullare tutti i tentativi d'attacco di Damnatio, il quale viene infine sconfitto con estrema facilità. Lo Zetten di Asta sconfigge il Paladino con solo un colpo.