Black Clover 366 spoiler e immagini: lo strapotere di Asta

Il Toro Nero si è preparato a dovere per portare a termine il rituale. Vanessa, insieme a Dorothy e alla regina delle streghe, ha sfruttato il potere di Finral per creare un gigantesco portale che permetta di riportare in patria il protagonista di Black Clover, teletrasportato nel paese del sole dopo la battaglia con Lucius nella capitale.

Tuttavia, l'invasione di Damnatio ha portato i cavalieri magici a soffrire molto: tutti sono stati feriti gravemente e sembra esserci poco da fare, ma il ritorno di Asta cambia tutto. Ed è di questo che parlano gli spoiler di Black Clover 366, con tanto di immagini disponibili nella galleria in basso.

Il capitolo inizia con un breve flashback, ambientato nel paese del sole. Ryuya sta controllando la situazione con il suo occhio e sa che sta per arrivare Finral, con il rituale portato a compimento. Ordina quindi a Ichika di andare con Asta nel regno di Clover, visto che il portale può teletrasportare non una ma ben due persone. Asta e la ragazza afferrano quindi la mano di Finral e si trovano al centro del cerchio rituale, con Vanessa e gli altri membri del Toro Nero tutti a terra.

Asta ordina a Finral di occuparsi delle ferite, dato che per Damnatio basta lui. Il paladino è deciso a usare la sua magia atmosferica per occuparsi del nemico e mettere fine una volta per tutte alla minaccia dell'antimagia, ma questa non ha effetto contro Asta. Sfoderando la sua katana, Asta attacca Damnatio e lo trafigge con un singolo colpo: la battaglia è già stata vinta dal protagonista?

Black Clover sarà in pausa la prossima settimana, pertanto il capitolo 367 verrà pubblicato domenica 6 agosto.