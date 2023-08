Black Clover 367: come funziona il nuovo potere anti-magico di Asta?

Il nuovo banner pubblicitario di Weekly Shonen Jump sta facendo discutere i fan di Black Clover. Le ipotesi, per l'opera di Yuki Tabata, sono due. Per alcuni, la locandina della rivista indicherebbe una nuova pausa prolungata, mentre per altri ancora la fine imminente della serializzazione.

È noto ormai da tempo che Black Clover è entrato nel suo arco finale, con i protagonisti già impegnati nella battaglia conclusiva contro il villain principale della storia, il malvagio Lucius Zogratis che si nascondeva nel cuore dell'Imperatore Julius Novachrono.

L'ultima saga di Black Clover ha ormai reso Yuno e Asta i maghi più forti del Regno di Clover. Se il ragazzo dal grimorio a quadrifoglio ha già dimostrato la sua potenza pareggiando le abilità di Lucius, Asta ha invece non ha ancora avuto effetivamente modo di partecipare alla vera battaglia.

Asta è stato relegato nel Paese del Sole, dove al fianco dello Shogun Ryuya ha appreso l'arte dello Zetten e affinato i propri poteti anti-magici, ora più utili e pericolosi che mai. Come vediamo nel capitolo 367 di Black Clover, infatti, l'anti-magia non è più solo un'esclusiva di Asta.

Sconfitto il Paladino Damnatio con un sol colpo di Zetten, Asta ripone la sua fiducia nei compagni di squadra del Toro Nero, che hanno quasi rischiato la vita contro l'avversario appena battuto. Prima di lasciare il Paese del Sole, Asta ha appreso una nuova arte. In grado di padroneggiare alla perfezione l'anti-magia, ora Asta può trasmettere questo suo potere unico anche alle persone. I maghi del Toro Nero, dunque, ricevono una porzione di anti-magia che ricopre i loro corpi come un'armatura in grado di annullare qualsiasi magia.