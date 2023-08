Black Clover 367 spoiler e immagini: la fine dell'incursione della giustizia

La battaglia suicida del Toro Nero ha avuto gli effetti che ogni lettori si aspettava: Damnatio e i suoi angeli erano troppo forti e, uno dopo l'altro, i cavalieri magici che si preoccupavano di difendere il rituale sono caduti uno dietro l'altro, anche con ferite gravi. Ma il protagonista di Black Clover è tornato con successo.

Il ritorno di Asta ha segnato il contrattacco a Damnatio che non è riuscito ad affrontare l'anti magia del suo nemico. Per questo, il protagonista della serie si è lanciato contro il paladino e, con un unico attacco, l'ha tagliato in due. Da qui iniziano gli spoiler di Black Clover 367 con immagini. Damnatio cade, è stato sconfitto e accetta la salvezza. Tutti sono a terra, ma la magia di Secre è riuscita a tenere tutti quanti in vita quanto bastava.

La regina delle streghe si congratula con lei e inizia a usare il suo potere, ormai quasi esaurito, per curare tutti. La donna inizia a invecchiare e chiede a Vanessa di diventare la nuova regina delle streghe, ma interviene Dorothy che dice che lo farà lei. Intanto, la strega sa che Asta ha un qualche asso nella manica. Inizia un flashback appartenente a qualche giorno prima, dove Asta parla con Ryu dell'utilizzo dell'anti magia e di come sia migliorato il suo controllo durante l'allenamento con lo Zetten.

Per questo, Ryu chiede ad Asta di non trasmettere l'anti magia soltanto agli oggetti, come già fa, ma anche alle persone. Nel presente, il ragazzo usa la sua anti magia e appaiono dei legami neri che lo collegano ai suoi compagni di squadra. Tutto il Toro Nero si riprende e, in alcune doppie pagine, è pronto per l'ultima guerra di Black Clover.