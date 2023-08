Black Clover 367, il Toro Nero è pronto: si riparte all'attacco

In Black Clover 366 è finalmente arrivato il ricongiungimento che tutti aspettavano. I maghi del Toro Nero hanno resistito il più possibile, ma il Paladino Damnatio si è rivelato troppo forte per tutti loro. Grazie a Nero, tuttavia, Nacht, Magna e gli altri sono riusciti a guadagnare il tempo utile per aprire un portale verso il Paese del Sole.

Asta è tornato in cerca di vendetta nel capitolo 366 di Black Clover. Alla vista dei suoi compagni ridotti a uno straccio e quasi sul punto di morte, la rabbia è sormontata nel giovane anti-mago, il quale ha sfruttato la nuova abilità appresa da Ryuya, lo Zetten, per abbattere Damnatio con un colpo solo.

Black Clover capitolo 367 si apre con Damnatio che recupera la coscienza perdendo però i sensi, come successe anche a Sorella Lily. Asta ha potuto dunque correre in soccorso dei suoi compagni, curati dalla Regina delle Streghe.

Avendo consumato troppo potere, la Regina delle Streghe è invecchiata di colpo. Questa circostanza la costringe a scegliere un'erede, individuata nella figura di Vanessa Enoteca. Tuttavia, la Capitana Dorothy Unsworth libera Vanessa da questo peso assumendosi la responsabilità di quel ruolo. È Dorothy la nuova Regina delle Streghe.

Attraverso un flashback, che riporta i lettori ai tempi dell'addestramento nel Paese del Sole, vediamo Ryuya suggerire ad Asta una nuova abilità. Asta può estendere la sua anti-magia agli oggetti, come la katana di Yami, ma non solo. L'anti-magia può essere trasmessa anche alle persone. Black Clover 367 si chiude con Asta che condivide i suoi poteri anti-magici ai compagni di squadra del Toro Nero.