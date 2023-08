Black Clover 368: l'ultima grande sfida su Weekly Shonen Jump

Lasciata la foresta delle streghe con Dorothy diventata nuova Regina delle Streghe, è tempo di passare al campo di battaglia principale con un capitolo che chiude la lunghissima storia di Black Clover su Weekly Shonen Jump. Una storia iniziata nel lontano febbraio 2015 e che, dopo otto anni e mezzo, trova una nuova sistemazione temporanea.

Il finale si sta avvicinando e questo verrà raccontato su Jump GIGA, rivista collaterale. Ma prima, c'è da vedere cosa accade nel capitolo 368 di Black Clover, intitolato "D'ora in avanti". Un titolo che ha più significati, anche uno che rompe la quarta parete, e si concentra sulla situazione della capitale Clover. Yami si sta difendendo dagli attacchi di luce di Morgen, ma quest'ultimo tira fuori sia la magia di luce che la magia di oscurità. Con un doppio fendente, la barriera del capitano viene distrutta e Yami viene pesantemente ferito, perdendo tanto sangue.

Nel resto della capitale le cose non stanno andando meglio. Due cloni di Lucius Zogratis stanno affrontando Yuno, che riesce a malapena a tenergli testa. Come spiega Marx, se Yuno viene colpito perderà e quindi anche la sua magia che sta proteggendo il regno si esaurirà. A quel punto, Lucius avrebbe campo libero per riplasmare il mondo come vuole lui, distruggendolo. Sono tutti stanchi e sfiniti con i cloni di Lucius che dominano l'intero campo di battaglia. Mentre quest'ultimo sembra pronto per dare il colpo di grazia, succede l'imprevisto: dietro di lui arriva il Toro Nero al completo che subito si lancia all'attacco.

Ichika e Nacht vanno in difesa di Yami, mentre Asta protegge Yuno da un attacco. I due sono uno di fianco all'altro e pronti per una lotta finale all'unisono mentre dichiarano, ancora una volta, che saranno loro a sconfiggere il cattivo e a diventare imperatori della magia. E così, Black Clover saluta Weekly Shonen Jump in attesa del prossimo capitolo.