Black Clover 368 spoiler: l'ultimo capitolo su Weekly Shonen Jump

Con la comparsa di Lucius Zogratis e l'inizio del suo piano malvagio, il manga di Black Clover si è spostato verso la conclusione. Resta però ancora molto da raccontare, con Yuki Tabata che è nel pieno della guerra che si sta tenendo nel regno di Clover, ed è proprio qui che ormai si posta l'attenzione con gli spoiler di Black Clover 368.

L'apertura mostra il titolo "D'ora in avanti" e parte con Yami contro Morgen. Yami ha una sorta di scudo oscuro intorno a sé con il quale ha evitato alcuni attacchi nemici, ma Morgen sembra essere ancora più forte: oltre la sua magia di luce, è in grado di usare la magia dell'oscurità, con la quale sferra un attacco potente a Yami, ferendolo gravemente. Il capitano sembra iniziare a perdere conoscenza, oltre che tanto sangue.

Il resto della capitale anche è in pericolo: Yuno sta combattendo contro due cloni di Lucius contemporaneamente, soffrendo molto gli attacchi nemici, ma intanto altri cloni del paladino si scagliano contro gli altri cavalieri magici. La sua potenza sembra troppo elevata per essere affrontata e Lucius è pronto a porre fine a questo mondo. Tuttavia, all'improvviso dietro di lui compare il gigantesco edificio del Toro Nero: tutti i suoi membri, Asta compreso, si lanciano sul campo di battaglia per dare manforte ai compagni. Nacht e Ichika vanno da Yami a dargli aiuto, mentre Asta arriva al fianco di Yuno. Inizia l'ultima grande battaglia del manga.

Questo sarà l'ultimo capitolo di Black Clover su Weekly Shonen Jump, con la storia che tornerà soltanto tra diversi mesi su Jump GIGA con il prossimo capitolo. E, alla fine di questo numero della rivista, è presente il messaggio finale di Yuki Tabata.