Black Clover 368: il Toro Nero entra in scena! L'inizio dell'ultima, grande battaglia

Yuki Tabata e Shueisha hanno scosso la community. Il capitolo 368 di Black Clover è stato l'ultimo su Weekly Shonen Jump. Dalle prossime volte la serie verrà spostata sulle pagine del trimestrale Jump GIGA. Il sensei saluta dunque i lettori con un capitolo emozionante che dà il via alla grande battaglia finale.

In Black Clover 368 ha inizio l'ultima sfida, che comincia con il regno sotto attacco dalla parte dell'esercito di Lucius e con Yami che si confronta con l'amica perduto Morgen. Il Paladino riconosce la forza dell'ex compagno, ma sfodera dunque l'arma segreta che gli è stata in dono dallo Zogratis. Morgen è in possesso della Magia di Luce e di quella delle Tenebre. Il capitano del Toro Nero sembra non poter contrastare una combinazione così tanto micidiale.

L'attenzione viene spostata poi su Lucius e Yami, che non riesce a tenere più a bada lo Zogratis e le sua copie. Per i maghi di Clover sembra la fine, tutti sull'orlo della sconfitta, ma a quel punto il Toro Nero fa il suo ingresso in scena sfruttando l'Anti Magia donata da Asta. In Black Clover 368 Nacht e Ichika sono pronti a difendere Yami, mentre Asta si unisce a Yuno nella grande battaglia finale del manga del maestro Tabata.