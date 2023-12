Black Clover 369, il ritorno del manga è vicino: la copertina di Jump GIGA

Prima del rilascio del nuovo numero di Jump GIGA, sono emerse in rete informazioni sulla prossima copertina della rivista che coinvolgono Black Clover, la pregevole opera di Yuki Tabata che si fa carico dell'eredità lasciata da Naruto.

Black Clover è un manga lanciato sulla rivista settimanale di Shounen Jump nel 2015: la collaborazione con il magazine è andata avanti fino all'agosto di quest'anno, quando è stato annunciato lo spostamento di Black Clover su Jump GIGA.

Dagli spoiler che sono stati diffusi online, si apprende che Asta, il protagonista di Black Clover, sarà il volto della copertina invernale di Jump GIGA. La preview mostra il ragazzo senza potere magico con il suo solito energico sorriso e con gli abiti dell'ultima saga in corso. Immancabile la presenza della sua fedele "Ammazza-Demoni", pronta a mietere nuove vittime sul proprio percorso.

Il Capitolo 369 del manga verrà pubblicato ufficialmente lunedì 25 dicembre 2023 e vedrà il ritorno in scena di uno dei battle-shonen più apprezzati degli ultimi anni.

Ci teniamo a ricordare che la storia di Black Clover è nelle sue fasi finali ed è guerra su tutti i fronti. Se da un lato l'assenza dalle scene per del manga per ben quattro mesi ha preoccupato i fan, dall'altra parte non si può che apprezzare la mancanza di spoiler sul proseguimento della trama degli ultimi mesi.

Come avete preso questa notizia? Vi aspettavate una conferma di questo tipo dagli ultimissimi leak venuti fuori? Manca poco alla conclusione delle vicende di Asta e compagni, e noi non possiamo che sperare che ci siano presto i presupposti per un ritorno dell'anime di Black Clover.