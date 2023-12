Black Clover 369, uscita e teorie: che cosa succederà con il ritorno del manga?

Sono trascorsi quattro mesi dall'uscita di Black Clover 368, il capitolo dello shonen di Yuki Tabata con cui Asta e compagni hanno salutato le pagine di Weekly Shonen Jump. A causa delle condizioni di salute precarie dell'autore, l'opera è stata in pausa per un lungo periodo, ma ormai non manca molto al ritorno.

La storia di Black Clover proseguirà con il capitolo 369, in uscita il 24 dicembre alle ore 16:00 su MangaPlus e il 25 dicembre sulla rivista Jump GIGA. Ma che cosa succederà in Black Clover 369? Occhio agli spoiler!

Nel capitolo 368 del manga Yami Sukehiro ha affrontato il suo ex amico Morgen Faust, tramutato in un Paladino da Lucius Zogratis. Il fratello di Nacht ha rivelato di essere in possesso della magia oscura, un dono che si va ad associare a quella della luce già in suo possesso. Quando la sconfitta sembrava vicina per il leader del Toro Nero, in suo soccorso sono giunti il Vice capitano Nacht e sua sorella Ichika. Nello stesso momento, il resto del Toro Nero irrompe sul campo di battaglia e Asta si ricongiunge a Yuno per affrontare Lucius nella battaglia finale.

Black Clover 369 entra nel climax dello scontro finale. Il manga si concentrerà su una delle quattro importanti battaglie ancora in corso. Oltre alle due già citate, non scordiamoci che Noelle sta affrontando sua madre Acier e che Mereoleona combatte contro Morris. Black Clover 369 sarà un capitolo breve, in linea con quelli usciti fin'ora, per cui il mangaka dovrà selezionare solo uno tra questi scontri. Un'altra possibilità è che Tabata ci offra una visione ad ampio raggio sulla situazione generale mostrando i vari scenari senza approfondirne uno in particolare.