Black Clover 370, data di uscita e teorie: il Toro Nero alla riscossa

Le condizioni di salute di Yuki Tabata hanno costretto Black Clover a muoversi da Weekly Shonen Jump. L'autore non poteva più reggere una pubblicazione a cadenza settimanale e Shueisha è prontamente intervenuta spostando il suo manga verso una rivista più consona e concedendogli alcuni mesi di pausa.

Dopo un lungo periodo, Black Clover è tornato con il capitolo 369, il primo sulla rivista Jump GIGA. Il ritorno di Black Clover è stato accompagnato dalle polemiche solite che circondano l'opera, ma come procede la battaglia finale del manga? Occhio agli spoiler!

Nel capitolo 369 di Black Clover Asta e Yuno si sono ricongiunti per affrontare Lucius Zogratis, l'entità malvagia che si nascondeva nel cuore dell'Imperatore Magico Julius Novachrono. L'antagonista ha creato 11 sue copie, non contando gli Angeli e i Paladini che minacciano Clover. Fortunatamente, i protagonisti non sono soli. Con loro ci sono i maghi del Toro Nero, appena arrivati sul campo di battaglia dopo aver tratto in salvo Asta. Manga e Luck sono riusciti a sconfiggere una delle copie di Lucius sfruttando i propri poteri combinati all'anti-magia di Asta. Ma la battaglia è ancora molto complessa.

In Black Clover 370 la battaglia contro Lucius continuerà, ma è impossibile dire chi si lancerà all'attacco dopo Magna e Luck. La scena potrebbe coinvolgere qualche altro mago del Toro Nero, ma non scordiamoci di tutte le altre situazioni ancora in corso. Noelle sta sfidando sua madre, mentre il capitano Yami potrebbe riuscire a sconfiggere il suo vecchio amico con l'aiuto di sua sorella Ichika. Di sicuro, vedremo Asta e Yuno in azione per estirpare una volta per tutte la minaccia di Lucius. Il capitolo 370 di Black Clover uscirà su Jump GIGA nel marzo del 2024.