Black Clover, i 5 migliori episodi dell'anime in attesa che Asta faccia il suo ritorno

A breve l'anime di Black Clover "festeggerà" il suo terzo anniversario dall'interruzione della trasmissione. Si tratta di una ricorrenza tutt'altro da celebrare, che ci ha privati di uno degli anime più interessanti e che proprio in quel momento stava mostrando il suo meglio. Ma quali sono i migliori 5 episodi di Black Clover?

Nelle ultime settimane sta facendo molto rumore la rivoluzione programmata da Studio Pierrot, tra i migliori studi d'animazione giapponesi che nella sua valigia ha in dote anime importanti come Naruto x Boruto, Bleach e per l'appunto anche Black Clover. In attesa che la programmazione si definisca al meglio, da quasi 3 anni l'anime di Black Clover è scomparso dai radar.

Era il 30 marzo 2021 quando veniva trasmesso l'episodio 170 di Black Clover, l'ultimo che Pierrot decise di produrre in quanto l'anime si stava avvicinando troppo al materiale originale del manga di Yuki Tabata. Potrebbe ancora essere presto per il ritorno di Black Clover, che comunque pare essere in fase di produzione, ma fate attenzione agli spoiler se ancora non avete seguito l'anime!

Tra i migliori episodi di Black Clover non si può citare il numero 119, quello in cui Asta unisce le forze con i suoi compagni, con il primo Imperatore Magico del Regno di Clover, Lumiere Silvamillion Clover, e gli efli Licht e Patry per sconfiggere il demone Zagred. Si tratta di un episodio adrenalinico e ben animato, in cui vediamo Asta candidarsi a prossimo Imperatore Magico infliggendo il colpo decisivo con il sostegno di tutti i suoi amici.

Torniamo più indietro all'episodio 93 di Black Clover, quello in cui Julius Novachrono si erge a difensore del suo regno combattendo contro l'elfo Patry, colui il quale si nascondeva nel corpo del Capitano dell'Alba Dorata William Vangeance.

Due puntate emozionanti e che si contendo lo stesso posto sono Black Clover 80 e Black Clover 108. Nel primo vediamo il confronto tra i fratelli Finral e Langris, l'uno considerato un fallito e l'altro un genio, mentre nel secondo l'attenzione è tutta per Noelle Silva e la sua splendida danza marina sul campo di battaglia.

In Black Clover 170 abbiamo un addio nostalgico, un episodio colmo di emozioni che porta Asta a scoprire la verità sulla morte di sua madre e sul demone che vive in lui. Il meglio, l'anime Black Clover lo sforna con il suo finale. In Black Clover 167 Yami Sukehiro combatte al fianco del suo sottoposto Asta in un team-up che regala un tripudio di colpi spettacolari, animazioni fantastiche e tanta, ma tanta adrenalina.

