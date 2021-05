Black Clover: anche Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball, apprezza la serie

Black Clover è stata spesso criticata come un'opera non del tutto originale, con stilemi ed elementi già visti in altri esponenti del battle shonen moderno, ma sin dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, nel febbraio del 2015, l'avventura di Asta ha conquistato milioni di lettori e appassionati, tra cui anche il maestro Akira Toriyama.

Reagendo infatti ad una serie di aspre e disprezzanti critiche rivolte alla serie, basate anche sul confronto con altre opere contemporanee di maggiore successo, come My Hero Academia, alcuni sostenitori della storia creata da Yuki Tabata hanno commentato condividendo le parole usate proprio dall'autore di Dragon Ball, considerato uno dei pilastri del battle shonen moderno.

"Non sto leggendo molti manga in questi giorni, ma mi è veramente piaciuto ciò che ho visto in Black Clover. L'autore ha un grande senso dell'impatto e il protagonista è veramente carismatico." così Toriyama ha espresso la sua passione per la serie in un'intervista del 2018, come potete vedere dal post presente in fondo alla pagina. Naturalmente nei commenti si sono susseguiti paragoni con altri grandi autori che hanno spesso elogiato il lavoro di Horikoshi con My Hero Academia, o di Akutami in Jujutsu Kaisen, ma molti dei partecipanti alla discussione sono rimasti sorpresi nel comprendere l'opinione di un artista del calibro di Toriyama.

Ricordiamo che un video fanmade ha reso omaggio all'ultimo episodio dell'anime, e vi lasciamo alla data d'uscita del capitolo 293, considerata la pausa del manga.