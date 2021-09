Black Clover: la forza dell'Alba Dorata illumina il capitolo 305, ora su Manga Plus

L'atmosfera di sollievo e momentanea tranquillità in seguito allo scontro con Megicula, che aveva caratterizzato l'appuntamento precedente di Black Clover, ha lasciato nuovamente spazio a una delle battaglie contro la Triade Oscura nel capitolo 305, ora disponibile su Manga Plus.

Yuki Tabata apre il capitolo con una splendida immagine a colori dedicata a Noelle, Asta e Nacht, rispettivamente prima, secondo e terzo nella classifica dei personaggi più amati della serie. Dal titolo "Il Vicecapitano dell'Alba Dorata" il nuovo appuntamento è interamente dedicata allo scontro tra Zenon Zogratis e Yuno e Langris.

Yuno chiede al suo compagno di guadagnare tre minuti, per consentirgli di assorbire magia a sufficienza per l'attacco finale, loro unica speranza di vittoria. Un'impresa impossibile, considerata la loro stanchezza e la superiorità mostrata finora dall'avversario. Zenon ha infatti sfruttato la tecnica della Dominazione Spaziale del Mana, all'interno della quale la maggior parte delle persone non possono attingere ai loro , poteri magici.

Tuttavia ci sono delle eccezioni. Gli unici in grado di farlo sono coloro che hanno il suo stesso potenziale magico, o i maghi che riescono a gestire incantesimi dello spazio, oppure che riescono a formare la Mana Zone, dove poter migliorare le proprie abilità non risentendo dell'influenza esterna di altre tecniche. Nella tavola che dà nome al titolo, Langris riconosce il valore di Yuno in quanto vicecapitano dell'Alba Dorata.

Mentre lo Zogratis continua ad affermare con totale sicurezza la sua superiorità Langris parte all'attacco urlando di far parte della migliore delle brigate, mentre Yuno si prepara a lanciare lo Spirito di Eurus. Per concludere vi lasciamo alle previsioni e speculazioni riguardanti la fine di Black Clover.