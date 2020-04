Black Clover: l'allenamento di Astra è al centro della nuova opening

Avevamo già parlato del nuovo arco narrativo di Black Clover, adesso vi segnaliamo le novità scoperte dopo aver visto l'opening inedita dello show incentrato sui personaggi di Astra e degli altri maghi.

Le varie sigle di apertura dell'anime prodotto dallo studio Pierrot, hanno sempre permesso ai fan di avere una breve anteprima delle vicende di Astra, in questo caso però l'opening ha confermato una parte di storia inedita per i lettori del manga disegnato da Yuki Tabata. Infatti i prossimi episodi saranno ancora ambientati nel regno di Hearts, la cui regina è stata maledetta e morirà entro un anno. Per salvare Lolopechka, i vari protagonisti dovranno allenarsi per i prossimi sei mesi, così da raggiungere un livello tale da poter sconfiggere i maghi del Regno di Spade.

I prossimi avversari di Astra infatti utilizzano il potere dei demoni per amplificare le loro capacità magiche, abilità questa che deve essere anche padroneggiata dai personaggi di Black Clover. Inoltre sembra che la regina sarà in prima fila durante questo addestramento, come potete vedere nel video della sigla presente in calce alla notizia, in particolare nelle scene in cui troviamo Astra e Lolopechka.

Se non lo avete ancora letto vi lasciamo con il nostro speciale su Black Clover, in cui parliamo del successo ottenuto dal manga di Yuki Tabata.