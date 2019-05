Black Clover: un animatore ci mostra la produzione di alcune fantastiche scene

L'anime di Black Clover iniziò, per certi versi, in sordina a causa della poca popolarità del doppiaggio di Asta, protagonista che non fu interpretato a dovere dal doppiatore. Questo dettaglio è andando via via scemando grazie al miglioramento continuo di Gakuto Kajiwara e sta lasciando il posto a degli spettacoli visivi parecchio intensi.

L'utente Evandro di Twitter ha condiviso alcune animazioni che sono state pubblicate da Tatsuya Yoshihara, animatore attualmente al lavoro sull'anime di Black Clover. Proprio grazie a questo membro dello staff nel ruolo di key animator abbiamo potuto osservare alcune delle animazioni più belle della serie.

Una delle ultime condivise, che potete vedere nei tweet in calce, riguardano una scena dell'opening numero quattro, inserita durante l'arco narrativo del tempio sommerso, dove i due membri del Toro Nero Vanessa Enoteca e Finral Roulacase si mostrano in un estratto. Dalla stessa fase possiamo vedere un'animazione proveniente dall'episodio 49, dove Vet deve affrontare Asta in uno scontro nel Tempio.

Infine, una delle ultime scene di Black Clover a cui Yoshihara ha lavorato è stata quella dello scontro tra Finral e suo fratello Langris nel Torneo dei Cavalieri Magici. Langris stava per colpire mortalmente il consanguineo, ma in un lampo alcuni membri del Toro Nero intervengono e fermano qualunque ambizione omicida del nobile.

Il lavoro di Tatsuya Yoshihara su Black Clover è sicuramente encomiabile. Quale delle tre animazioni e delle rispettive lavorazioni vi è piaciuta di più?