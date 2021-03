Black Clover: la fine dell'anime si avvicina, il debutto di Licita nella serie

Mentre in rete trapelano già le prime immagini dell'episodio 170, che segnerà la conclusione, almeno per il momento, dell'anime di Black Clover, il colpo di scena della scorsa puntata ha finalmente introdotto Licita, madre di Asta nonché personaggio profondamente legato a Liebe, il Demone contenuto nel grimorio del protagonista.

Iniziato l'allenamento con Nacht infatti Asta è venuto direttamente in contatto con Liebe, come parte del Rituale del Legame, e nel penultimo episodio gli autori della trasposizione animata dell'opera nata dalla mente di Yuki Tabata hanno deciso di sorprendere gli spettatori con l'apparizione di Licita. Nonostante non sia stato ufficialmente rivelato il suo nome, la somiglianza somatica con Asta ha reso alquanto palese la sua identità.

L'episodio 169 ha dato il via all'intenso combattimento che vedrà Asta contro Liebe, in quanto il protagonista dovrà assolutamente essere in grado di sconfiggere il Demone contenuto nel suo grimorio per usarne il potere. Vediamo per la prima volta il viso di Licita quando Asta afferma che pur essendo un demone, Liebe non deve per forza essere malvagio, parole che fanno ricordare a Liebe proprio la donna che tanti anni prima l'ha salvato.

Ricordiamo che su Weekly Shonen Jump è stato comunicato che la serie di Black Clover avrà un film, e vi lasciamo scoprire chi è il Demone più forte, dopo le rivelazioni del flashback del capitolo 286.