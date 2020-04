Black Clover è l'anime di Cunchyroll più visto in Europa durante l'inverno

Quali sono stati gli anime più visti su Crunchyroll durante la stagione invernale? Poche ore fa la piattaforma streaming ha condiviso i dati estratti da oltre 200 territori, svelando i titoli delle venti serie più cliccate e dei dieci Paesi che hanno registrato più streaming, tra cui si annovera, a sorpresa, anche l'Italia.

Qui sotto potete dare un'occhiata ad entrambe le liste. Vi ricordiamo che la prima Top 10 tiene conto delle visualizzazioni per abbonato e non delle visualizzazioni totali, mentre la seconda è in ordine alfabetico.

Top 10 Paesi

Uruguay India Perù Colombia Filippine Ecuador Italia El Salvador Polonia Repubblica Dominicana

Anime più visti durante la stagione invernale

Attack on Titan

Black Clover

Boruto: Naruto Next Generations

DARLING in the FRANXX

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dr. Stone

Food Wars

Haykuu

Hunter x Hunter

JoJo Bizarre Adventure

Mob Psycho 100

My Hero Academia

Naruto

Naruto: Shippuden

ONE PIECE

Radiant

Re: Zero

That Time I Got Reincarnated as a Slime

The Rising of the Shield Hero

Welcome to Demon School! Iruma-kun

Tra le altre informazioni svelate dalla piattaforma, Black Clover ha mantenuto il record di serie più vista in Europa, confermando il suo primato anche in Regno Unito, Moldavia e Germania. In Francia ha invece trionfato Ace of the Diamond, mentre in occidente hanno registrato ottimi piazzamenti Boruto e Demon Slayer.

E voi cosa ne pensate? Qual è stato il vostro anime della stagione invernale? Fateci sapere se avete visto qualcosa di nuovo lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste scoprire il punto di vista del pubblico giapponese invece, vi rimandiamo al sondaggio di NTT Docomo sul miglior anime dell'inverno 2020.