Black Clover: l'anime finirà con l'uscita dell'episodio 154?

Black Clover, attualmente, è uno dei titoli più popolari della nuova generazione di Weekly Shonen Jump, una serie che tra alti e bassi è riuscita a ritagliarsi un'importante fetta di popolarità all'interno della community nipponica. Il successo ha contribuito alla realizzazione di un anime longevo il cui futuro non è ancora del tutto chiaro.

Come aveva preannunciato esattamente un anno fa il regista Tatsuya Yoshihara, il finale della prima stagione di Black Clover è atteso con l'episodio 154. Attualmente, l'anime è in procinto di lanciare la 149esima puntata che, di fatto, separerà la fine della prima parte entro le prossime 5 settimane.

Tuttavia, il successo dell'opera spinse lo studio Pierrot già una volta a rinnovare la serie per ulteriori 50 episodi e non è escluso che la compagnia metta in cantiere ulteriori puntate per cavalcare la cresta della popolarità. Shueisha, a tal proposito, ha annunciato che Black Clover sarà uno dei protagonisti del Jump Festa 2021, e quale occasione migliore di questa per confermare la messa in produzione di un nuovo arco narrativo?

Secondo alcuni leak rintracciati dai programmi dei palinsesti televisivi giapponesi, l'anime sembra già destinato a superare i 154 episodi preannunciati dal regista, primo segnale che l'adattamento animato continuerà la sua lunga corsa nella trasposizione del manga di Yuki Tabata. Ad ogni modo, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi tutte le future novità sull'argomento.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal Jump Festa 2021? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.