Black Clover anime: inizia un nuovo arco, ma sarà sempre su episodi filler

Mentre il manga prosegue, l'anime di Black Clover sta cercando di distanziarsi temporaneamente dai capitoli preparati da Yuki Tabata. Infatti, con la produzione sempre attiva, l'adattamento si era avvicinato troppo alle ultime storie del fumetto. Per questo da tempo l'anime di Black Clover sta narrando storie filler.

Queste dureranno ancora un po', a quanto pare. Un fan aveva chiesto alla pagina ufficiale inglese di Black Clover su Twitter quando sarebbe arrivato il nuovo arco narrativo dell'anime, sperando probabilmente in una conclusione delle storie originali e un ritorno alle avventure ideate da Yuki Tabata.

Al post ha risposto proprio l'account ufficiale che con un tweet rivela che la prossima settimana arriverà un nuovo arco narrativo per Black Clover. Tuttavia questo sarà ancora una volta filler, ma è stato anche aggiunto che Yuki Tabata ha aiutato la produzione dell'anime nel preparare le prossime storie. In questo modo, pur non essendo pienamente dell'autore al 100%, Black Clover tornerà in parte sui binari tracciati dal mangaka.

L'anime di Black Clover continua ad essere un successo, in particolare in occidente dove ha aiutato Crunchyroll a raggiungere il suo record di utenti insieme a Boruto: Naruto Next Generations.