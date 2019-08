Black Clover: l'anime ha mostrato un attesissimo ritorno!

Dopo un entusiasmante arco dedicato ai Royal Knights, Black Clover si è lanciato nella saga più emozionante e ricca d'azione di sempre, ma anche quella con più pericoli e rischi per l'intero regno di Clover. Infatti, le prime fasi di questa nuova storia sono state contraddistinte anche da morti eccellenti e da graditissimi ritorni.

Dopo la morte di Julius Nova Chrono, imperatore della magia, Black Clover ha portato un rimpiazzo per gli appassionati della serie che già piangevano uno dei loro personaggi preferiti. L'episodio 98 di Black Clover prosegue con la battaglia nel regno di Clover che infuria. Tutti i cavalieri magici sono impegnati in scontri che si stanno svolgendo in tutto il paese, mentre i Royal Knights sono alle prese con la base degli elfi.

Uno di questi scontri vede protagonisti i Leoni Cremisi, i quali sono stati costretti ad affrontare il vice capitano Randall, posseduto dalla magia elfica. Questa ha reso estremamente più potente la magia di fuoco del secondo in capo del gruppo, che sta riuscendo a mettere in forte difficoltà anche Leopold Vermillion. La forza del ragazzo non è ancora paragonabile a quella del fratello e della sorella e sembra quasi destinato a soccombere, ma una fiammata improvvisa ribalta le carte in tavola.

Fuegoleon Vermillion si è risvegliato dal coma ed è avvolto dallo Spirito del Fuoco Salamander, precedentemente in possesso di Fana dell'Occhio Magico della Notte Bianca. Grazie a questa nuova forza, il capitano dei Leoni Cremisi fa infuriare attacchi potentissimi con il quale sconfigge il nemico. Questa nuova presenza sarà abbastanza per permettere ai cavalieri del regno di Clover di ribaltare le carte in tavola e salvare definitivamente il regno?