Black Clover, l'anime non si ferma, continua anche nella stagione autunnale!

Black Clover continua a essere uno dei titoli più popolari, almeno in Giappone, grazie a un adattamento animato affidato allo studio Pierrot in grado di soddisfare il proprio pubblico. Nonostante la qualità molto altalenante, la serie televisiva dell'omonimo manga è riuscito nel suo intento, e non intende fermarsi sul più bello.

A febbraio le voci di corridoio che presupponevano una conclusione di Black Clover all'episodio 102 erano veramente insistenti, al punto tale da sembrare confermato dalla stessa produzione con le uscite home video ferme alla fatidica puntata. Ma qualcosa sembra essere cambiato, o smentito nel caso più corretto, con la conferma direttamente da Weekly Shonen Jump che la serie continuerà ancora, sicuramente nella stagione autunnale. Infatti, in rete inizia già a trapelare la sinossi dell'episodio 103, sgretolando le precedenti indiscrezioni a favore di un seguito che sicuramente, almeno per un paio di mesi, continuerà ad accompagnare le nostre settimane.

Salvo molti cali di qualità, Black Clover non manca di momenti di alto spessore artistico, come ad esempio quella sequenza della nuova opening simile a Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Esercizi di stile, dunque, culminati in alcuni episodi di alto spessore tecnico, che hanno fatto impazzire la community dietro l'iconico adattamento.

In ogni caso, il percorso della serie televisiva frutto del manga di Yuki Tabata pare correre ancora per un po', restate dunque sintonizzati sul nostro sito per rimanere aggiornati su ogni eventualità.