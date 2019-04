Black Clover, l'anime omaggia Dragon Ball Z con un easter egg nell'ultimo episodio

L'anime di Black Clover è l'adattamento televisivo di uno dei gioiellini della rivista Weekly Shonen Jump. La serie, infatti, è spopolata grazie alla simpatia dei suoi personaggi, uniti a un universo magico che fa della magia il proprio punto forte.

L'autore dell'opera cartacea, Yuki Tabata, è un vero e proprio maestro di citazioni ad altre opere che, solo per certi versi, ricorda quel genio di Hideaki Sorachi. Già precedentemente, il papà di Asta aveva omaggiato Naruto con un easter egg nell'episodio 59, scatenando l'ilarità dei fan che non si aspettavano un omaggio speciale quanto bizzarro.

Proprio nell'ultima puntata, il potere citazionistico della serie torna in voga con la scena finale dell'episodio, che per chi segue l'anime è parte della "Petit Clover", con buffe sequenze finali che alleggeriscono l'intensità di ciò che è stato fino a quel momento mostrato. In particolare, nella scena in questione, i membri dei Black Bulls immaginano una diversa capigliatura per Finral, arrivando persino al tipico taglio del Super Saiyan, caratterizzato dai tipici capelli in aria e dall'aura dorata che circonda il corpo.

L'omaggio a Dragon Ball Z è inoltre accompagnato da una frase del Capitano Yami, che rivela che quel taglio di capelli è riservato a chi supera i propri limiti. Senza ombra di dubbio, un simpatico easter egg che ha fatto sorridere i fan alla messa in onda, e che dona un maggior rilievo alla componente comica della serie.

Sempre recentemente, nell'anime, abbiamo potuto ammirare un nuovo attacco per Asta, indice di un protagonista sempre più consapevole dei propri poteri e potente che mai. La serie sta, senza alcuna ombra di dubbio, incrementando vertiginosamente la sua popolarità, di cui dimostrazione evidente ne è la lunghezza ad ora della serie televisiva.